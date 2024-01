Exposition de peintures par Anne De Renzis À la Galerie Générale Agen, lundi 15 janvier 2024.

Exposition de peintures par Anne De Renzis À la Galerie Générale Agen Lot-et-Garonne

Anne de Renzis vous présente sa nouvelle collection d’œuvres inédites.

Elle s’oriente définitivement sur une peinture figurative (mais contemporaine) haute en couleurs, à mi-chemin entre manga et bd.

Elle peint depuis son enfance à l’âge de 8 ans elle produit des copies de natures mortes à l‘huile ; s’ensuit une période abstraite avec des matériaux de synthèse et la découverte de l’acrylique.

Après l’obtention de son diplôme d’Arts Appliqués à l’École Olivier de Serres (Paris) en 1999, elle entre à l’École Nationale des Beaux-Arts de Bourges en 2001.

Chaque toile demande une longue préparation sa technique particulière, mixant aérosol, dessin au trait acrylique avec découpes de pochoirs directement sur la toile, est très minutieuse, et lui permet d’obtenir des visuels nets, texturés et graphiques. EUR.

À la Galerie Générale 9 place de la République

Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-15

fin : 2024-03-15



