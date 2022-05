Exposition de peintures par Alain Weiss

2022-07-25 – 2022-08-07 L’exposition est ouverte sur les horaires de l’office de tourisme, du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.

Ouvert le dimanche après-midi.

Salle Kanevedenn, à côté de l'office de tourisme.

