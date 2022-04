Exposition de peintures – Olivier LECOURTOIS

Exposition de peintures – Olivier LECOURTOIS, 20 juin 2022, . Exposition de peintures – Olivier LECOURTOIS

2022-06-20 – 2022-06-26 Selon l’artiste, “Parler de l’humain, c’est aussi parler de l’arbre et symboliser les racines et branches de l’humanité”.

Église Notre-Dame. Entrée libre. Selon l’artiste, “Parler de l’humain, c’est aussi parler de l’arbre et symboliser les racines et branches de l’humanité”.

Église Notre-Dame. Entrée libre. Selon l’artiste, “Parler de l’humain, c’est aussi parler de l’arbre et symboliser les racines et branches de l’humanité”.

Église Notre-Dame. Entrée libre. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville