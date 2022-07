Exposition de Peintures : Nadine ANCEL et Jean-Michel JOUNIER Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Exposition de Peintures : Nadine ANCEL et Jean-Michel JOUNIER Romans-sur-Isère, 28 juillet 2022, Romans-sur-Isère. Exposition de Peintures : Nadine ANCEL et Jean-Michel JOUNIER

36 Place Jean Jaurès La Cité de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme La Cité de la Chaussure 36 Place Jean Jaurès

2022-07-28 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-30 19:00:00 19:00:00

La Cité de la Chaussure 36 Place Jean Jaurès

Romans-sur-Isère

Drôme Venez admirer la belle exposition de peintures

présentée à la Cité de la Chaussure ! contact@citedelachaussure.fr +33 4 75 48 41 58 https://www.citedelachaussure.fr/ La Cité de la Chaussure 36 Place Jean Jaurès Romans-sur-Isère

