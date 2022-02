Exposition de peintures “Musique et Liberté” de Saïd Weessa La Galerie du Génie de la Bastille Parisème arrondissement Catégories d’évènement: île de France

Du 22 au 27 février 2022, la Galerie du Génie de la Bastille accueille l’exposition « Musique et Liberté » de l’artiste Saïd Weessa. De l’abstraction au figuratif, mes voyages me guident pour créer des compositions faisant chanter les couleurs et danser les formes dans une réflexion totalement personnelle. Chaque tableau est l’histoire propre de l’instant. Il m’arrive aussi de refaire le même tableau, c’est toujours pour moi une manière différente d’explorer mon quotidien. Cette exposition s’articule essentiellement autour de mon travail réalisé pendant le confinement, période pendant laquelle, toute ma réflexion, enfouit depuis longtemps, autour de la musique et de la danse sur fond de liberté, a vu le jour. VERNISSAGE MARDI 22 FÉVRIER À PARTIR DE 18H Pour en savoir plus sur l’artiste Saïd Weessa et son univers artistique, vous pouvez découvrir son site officiel en suivant ce lien : https://www.weessa-art.com/ La Galerie du Génie de la Bastille 126, Rue de Charonne Parisème arrondissement 75011 Contact : 0626572836 coordinateurgeniebastille@gmail.com http://www.legeniedelabastille.com https://www.facebook.com/lagaleriedugenie https://twitter.com/GenieDLBastille Art contemporain;Expo;Loisirs;Musique

