Exposition de peintures : Monika, Claily et Mitza

2022-08-04 10:00:00 – 2022-08-09 12:30:00

Monika : Autodidacte, retraitée, j’ai découvert la peinture acrylique et à l’huile en 2013. Cela est devenu une passion. La peinture est une manière d’être, la tentation de respirer dans un monde irrespirable. Je peins à l’instinct, à l’envie, à l’inspiration, au ressenti, en jouant entre figuratif contemporain et abstraction colorée. J’exprime mon ressenti en laissant une place non négligeable à l’imagination. N’est ce pas le but de toute démarche artistique que de provoquer cette interactivité entre le créateur et l’observateur ? Je commence la toile… c’est vous qui la finissez… en vous l’appropriant. Une personnalisation par l’esprit ! Claily : J’aime jouer avec l’éclectisme, passer de portraits singuliers de femmes ou d’animaux à l’architecture citadine en passant par l’abstraction. Tout est bon pour jouer allègrement avec les couleurs vives et joyeuses. Des touches spontanées et toniques impriment sur mes toiles des moments joyeux en toute liberté de styles. Mitza : Globe trotteur, peintre et normande, à l’heure de la retraite, j’ai découvert la peinture grâce à une amie et je me suis initiée à différentes techniques pour m’arrêter sur l’huile. De mes différents voyages, j’ai ramené des portraits de femmes, de mes 35 ans de bateau des images de voiliers dans la tourmente et de mes promenades en Normandie quelques paysages et chevaux… Je fais principalement des portraits de femmes et plutôt en noir et blanc parce que je trouve un plaisir tout particulier à faire sortir d’un tableau noir des formes, des visages, des drapées, du mouvement, de la transparence, de la sensualité. Ouvert tous les jours.

