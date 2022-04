Exposition de peintures – Michel FOLLIOT

2022-07-04 – 2022-07-10 L’homme hanté, possédé par l’art, envahi par cette espèce d’hypersensibilité, vit perpétuellement dans un mécontentement, une insatisfaction de son moi. Cet homme vit seul, livré à son activité, il doit faire face à de multiples inquiétudes, ainsi qu’aux soucis que lui donne son œuvre.

Église Notre-Dame. Entrée libre.

