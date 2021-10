Exposition de peintures Matt Coco ” la respiration d’un monstre tapi dans les profondeurs” Aubagne, 20 novembre 2021, Aubagne.

Exposition de peintures Matt Coco ” la respiration d’un monstre tapi dans les profondeurs” 2021-11-20 – 2021-12-24 Impasse du Colombier Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs

Aubagne Bouches-du-Rhône

Le titre de l’exposition emprunte aux écrits du moyen âge une description de la mer et du littoral dont les « humeurs » (marées, courants et mouvements) génèrent de l’effroi face à son caractère imprévisible. Cet effroi qui refait surface à chaque catastrophe que nous vivons ou voyons. Événement bouleversant, il n’en contient pas moins une sorte de poésie de l’espace par l’organisation qu’il propose et par sa démesure.



Inspirée par le nom du Centre d’Art des Pénitents noirs, Matt Coco fait référence à la pénitence en mettant en avant la matière foulée, brûlée, récoltée. Elle interroge notre rapport au paysage, notre déplacement par la trace laissée. Comme la mer, ce point de contact entre la terre et l’eau, qui érode et façonne le paysage géologique, l’exposition propose des installations façonnées par le vent, le feu, l’eau et le limon.



Chaque œuvre contient une sorte de potentiel de modification soit par le délitement de la matière au cours de l’exposition, soit par le jeu de dessins accumulés et posés sans être contraints par le cadre ou encore dans le semblant d’inachèvement laissant entrevoir une intervention à venir.

Dans cette exposition Matt Coco met en place un ensemble d’installations faites in situ, qui place le spectateur dans un espace où se passe ou s’est passé quelque chose.

+33 4 42 18 17 62 https://lespenitentsnoirs.aubagne.fr/

