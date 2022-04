Exposition de peintures Maison des associations Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Du 2 au 7 mai 2022, quatre Peintur’elles exposent à la Maison des Assocciations ( 46 ter rue Ste Catherine à Orléans) ouvert tous les jours de 9 h à 19 h , entrée gratuite! Permanences faites par les artistes.

4 Peintur’Elles accrochent aux cimaises de la MDA , du 2 au 7 mai 2022, thèmes et techniques differents. Maison des associations 46 Ter Rue Sainte Catherine, 45000 Orléans Orléans Loiret

