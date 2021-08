Richerenches Richerenches Richerenches, Vaucluse Exposition de peintures Ma Sièra et Michel Lévi Richerenches Richerenches Catégories d’évènement: Richerenches

Vaucluse

Exposition de peintures Ma Sièra et Michel Lévi Richerenches, 28 août 2021, Richerenches. Exposition de peintures Ma Sièra et Michel Lévi 2021-08-28 – 2021-09-11 Salle Voûtée Commanderie Templière

Richerenches Vaucluse Ma Sièra ne peint jamais sur le motif mais dans son atelier ; elle s’imprègne des paysages pour en exprimer son ressenti.

Michel Lévi part de souvenirs de paysages, parfois de photos, et parfois juste une envie de couleurs dominante. tourisme.richerenches@orange.fr +33 4 90 28 05 34 http://www.richerenches.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-21 par

Détails Catégories d’évènement: Richerenches, Vaucluse Autres Lieu Richerenches Adresse Salle Voûtée Commanderie Templière Ville Richerenches lieuville 44.35963#4.91284