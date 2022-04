Exposition de peintures – Lydie ADRIAN, 29 août 2022, .

Exposition de peintures – Lydie ADRIAN

2022-08-29 – 2022-09-04

Les diverses techniques que j’utilise dans ma création me permettent de jouer avec les alliances et les mésalliances provoquées par les réactions chimiques. Il y a une part aléatoire dans mon travail, mais je contrôle l’évolution du processus, m’intéressant surtout au mouvement de la matière et la réverbération de la lumière. Se révèlent alors des terres imaginaires, voyages fantasmagoriques empreints de rêves et d’une certaine abstraction.

Ce travail est le fil conducteur de mes « Révélations ».

Église Notre-Dame. Entrée libre.

