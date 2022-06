Exposition de peintures « Lumières » – Jean-Pierre Marcault Ailhon Ailhon Catégories d’évènement: 07200

Ailhon

Exposition de peintures « Lumières » – Jean-Pierre Marcault Ailhon, 15 juin 2022, Ailhon. Exposition de peintures « Lumières » – Jean-Pierre Marcault Ailhon

2022-06-15 – 2022-06-27

Ailhon 07200 Ailhon La quête permanente de contrastes cache souvent une sérénité d’où surgissent des turbulences enfouies dans les replis de la mémoire. Les paysages imaginés prolongent silencieusement le rêve. Une façon de musarder entre souvenirs et

fantasmes. amisdailhon@gmail.com http://amisdailhon.blogspot.com/ Ailhon

dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Catégories d’évènement: 07200, Ailhon Autres Lieu Ailhon Adresse Ville Ailhon lieuville Ailhon Departement 07200

Ailhon Ailhon 07200 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ailhon/

Exposition de peintures « Lumières » – Jean-Pierre Marcault Ailhon 2022-06-15 was last modified: by Exposition de peintures « Lumières » – Jean-Pierre Marcault Ailhon Ailhon 15 juin 2022 07200 Ailhon

Ailhon 07200