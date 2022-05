Exposition de peintures Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Lion-sur-Mer

Exposition de peintures Lion-sur-Mer, 6 mai 2022, Lion-sur-Mer. Exposition de peintures Sur la digue Galerie d’art Le Trianon Lion-sur-Mer

2022-05-06 – 2022-05-12 Sur la digue Galerie d’art Le Trianon

Venez découvrir l'exposition multiple des artistes Armelle Guy, Solange Lecocq, Anne Derlique et Christine Duval à la Galerie d'Art Le Trianon.

