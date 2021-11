Hauts de Bienne Hauts de Bienne Hauts de Bienne, Jura Exposition de peintures – Les Ateliers de la Bienne Hauts de Bienne Hauts de Bienne Catégories d’évènement: Hauts de Bienne

Exposition de peintures – Les Ateliers de la Bienne Hauts de Bienne, 10 décembre 2021, Hauts de Bienne.

2021-12-10 – 2021-12-19 Place Jean Jaurès Mairie

Hauts de Bienne Jura Dans le cadre des festivités de Noël, les ateliers de la Bienne vous proposent une exposition.

Dans le cadre des festivités de Noël, les ateliers de la Bienne vous proposent une exposition.

Vernissage le vendredi 10 décembre à 18h30. A 17h30 le 10/12 : Buvette de Noël et fanfare. +33 3 84 33 10 11 https://www.hauts-de-bienne.fr/agenda/exposition-de-peinture



