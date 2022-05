Exposition de peintures « Les accros du pinceau » Plougonvelin Plougonvelin Catégories d’évènement: 29217

Plougonvelin

Exposition de peintures « Les accros du pinceau » Plougonvelin, 22 août 2022, Plougonvelin. Exposition de peintures « Les accros du pinceau » Salle Hippocampe Boulevard de la mer Plougonvelin

2022-08-22 – 2022-09-04 Salle Hippocampe Boulevard de la mer

Plougonvelin 29217 A découvrir tous les jours à la salle Hippocampe, du lundi au samedi de 15h à 18h. Le dimanche : de 10h à 12h et de 15h à 18. En présence des artistes. +33 2 98 38 03 81 A découvrir tous les jours à la salle Hippocampe, du lundi au samedi de 15h à 18h. Le dimanche : de 10h à 12h et de 15h à 18. En présence des artistes. Salle Hippocampe Boulevard de la mer Plougonvelin

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: 29217, Plougonvelin Autres Lieu Plougonvelin Adresse Salle Hippocampe Boulevard de la mer Ville Plougonvelin lieuville Salle Hippocampe Boulevard de la mer Plougonvelin Departement 29217

Plougonvelin Plougonvelin 29217 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plougonvelin/

Exposition de peintures « Les accros du pinceau » Plougonvelin 2022-08-22 was last modified: by Exposition de peintures « Les accros du pinceau » Plougonvelin Plougonvelin 22 août 2022 29217 Plougonvelin

Plougonvelin 29217