Sévérac-le-Château Office de tourisme Aveyron, Sévérac-le-Château Exposition de peintures “le patrimoine ferroviaire” de Thierry Leroy et modélisme ferroviaire Office de tourisme Sévérac-le-Château Catégories d’évènement: Aveyron

Sévérac-le-Château

Exposition de peintures “le patrimoine ferroviaire” de Thierry Leroy et modélisme ferroviaire Office de tourisme, 18 septembre 2021, Sévérac-le-Château. Exposition de peintures “le patrimoine ferroviaire” de Thierry Leroy et modélisme ferroviaire

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Office de tourisme

Thierry Leroy retranscrit par ses peintures le patrimoine ferroviaire du Sévéragais. Ses oeuvres réalistes vous subjugueront par leur niveau de précision et par leur esthétisme. Sera installé dans la même salle du modélisme ferroviaire. Thierry Leroy retranscrit par ses peintures le patrimoine ferroviaire du Sévéragais. Office de tourisme Rue des Douves 12150 Sévérac-le-Château Sévérac-le-Château Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Sévérac-le-Château Autres Lieu Office de tourisme Adresse Rue des Douves 12150 Sévérac-le-Château Ville Sévérac-le-Château lieuville Office de tourisme Sévérac-le-Château