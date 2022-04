Exposition de peintures – Laurent ZUNINO, 5 septembre 2022, .

Exposition de peintures – Laurent ZUNINO

2022-09-05 – 2022-09-11

Laurent Zunino est un peintre qui vous parle : pour lui, chaque toile est la pointe acérée ou douce d’un moment vécu qui a donné son élan et son rythme au geste de la main. Peindre, pour lui, n’est pas seulement délimiter un univers original et singulier, c’est ouvrir portes et fenêtres vers nous, échanger, constater nos ressemblances : un geste de fraternité .

Église Notre-Dame. Entrée libre.

dernière mise à jour : 2022-04-24 par