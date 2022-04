EXPOSITION DE PEINTURES La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard Catégories d’évènement: La Ferté-Bernard

EXPOSITION DE PEINTURES La Ferté-Bernard, 30 avril 2022, La Ferté-Bernard.

2022-04-30 10:00:00 – 2022-05-21 18:30:00 Salle Patrimoine – 15 Place de la Lice

L'Office de Tourisme et l'artiste Stéphane Cantin, vous propose une exposition en salle patrimoine, dans les locaux de l'Office de Tourisme. L'artiste vous présente ses peintures aux formes géométriques et vous invite à poser un regard nouveau sur le monde qui nous entoure. Une expo haute en couleurs à venir découvrir du lundi au dimanche, selon les horaires d'ouvertures de l'Office de Tourisme. +33 2 43 71 21 21

