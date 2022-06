Exposition de peintures : Khaled Alkhani Cléon-d’Andran Cléon-d'Andran Catégories d’évènement: Cléon-d'Andran

Drôme

Exposition de peintures : Khaled Alkhani Cléon-d’Andran, 30 juin 2022, Cléon-d'Andran. Exposition de peintures : Khaled Alkhani

Galerie « Art du Temps » Place de l’Eglise Cléon-d’Andran Drôme Place de l’Eglise Galerie « Art du Temps »

2022-06-30 – 2022-08-21

Place de l’Eglise Galerie « Art du Temps »

Cléon-d’Andran

Drôme Cléon-d’Andran Découvrez les oeuvres de l’artiste Khalid Alkhani. info@artdutemps-drome.com +33 4 75 00 46 58 http://www.artdutemps-drome.com/ Place de l’Eglise Galerie « Art du Temps » Cléon-d’Andran

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Cléon-d'Andran, Drôme Autres Lieu Cléon-d'Andran Adresse Cléon-d'Andran Drôme Place de l'Eglise Galerie "Art du Temps" Ville Cléon-d'Andran lieuville Place de l'Eglise Galerie "Art du Temps" Cléon-d'Andran Departement Drôme

Cléon-d'Andran Cléon-d'Andran Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cleon-dandran/

Exposition de peintures : Khaled Alkhani Cléon-d’Andran 2022-06-30 was last modified: by Exposition de peintures : Khaled Alkhani Cléon-d’Andran Cléon-d'Andran 30 juin 2022 Galerie "Art du Temps" Place de l'Eglise Cléon-d'Andran Drôme

Cléon-d'Andran Drôme