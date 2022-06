Exposition de peintures Joke Frima Tournus, 8 juillet 2022, Tournus.

Exposition de peintures Joke Frima

Galerie Nakai – 32 rue du Docteur Privey Tournus Saône-et-Loire

2022-07-08 – 2022-08-15

Chaque année, Joke Frima remporte des prix prestigieux aux salons internationaux de peinture « réaliste ». Son travail est certes réaliste, mais d’une nature particulièrement picturale. Alors que de nombreux réalistes semblent viser une ressemblance photographique, dans les tableaux de Joke Frima, la peinture et le coup de pinceau restent obstinément présents. De loin, nous pensons voir sur la toile ce que nous verrions dans la vie réelle, mais lorsque nous regardons de plus près, Frima ressemble davantage à un descendant de l’impressionnisme ou même du pointillisme. Chaque tâche, chaque coup de pinceau est précis. C’est une pure illusion. Nous prenons de la distance, nous nous rapprochons, et à chaque fois, notre œil s’avère trompé.

La technique de Joke Frima est exactement cela : une technique. Ce qui a commencé avec le célèbre professeur Signorina Simi à Florence a été affiné par des années de dévouement pour aboutir au pur savoir-faire qui rayonne aujourd’hui de chaque toile signé ‘Frima’. Joke est un travailleur acharné, qui peint de manière très disciplinée, plusieurs heures par jour. Et qui semble encore s’améliorer chaque jour.

Depuis 1999, Joke Frima vit dans le Morvan en France, où elle peint et donne des cours. La Galerie Nakai est très honorée que Joke Frima vient montrer un certain nombre de peintures anciennes mais aussi très récentes sur toile et panneau. Lors du vernissage du 8 juillet 2022, elle sera bien sûr présente afin de fournir de plus amples explications sur son travail en néerlandais, anglais, français ou italien.

info@galerienakai.com +33 3 58 19 62 26 https://galerienakai.com/

