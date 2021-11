Idron Idron Idron, Pyrénées-Atlantiques Exposition de peintures Idron Idron Catégories d’évènement: Idron

Exposition de peintures Idron, 18 novembre 2021, Idron. Exposition de peintures Chateau d’Idron 4 Av. de Beaumont Idron

2021-11-18 14:30:00 – 2021-11-22 18:30:00 Chateau d’Idron 4 Av. de Beaumont

Expositions de peintures d'Huguette Presles et dominique Fortin.

+33 5 59 27 27 08

Chateau d’Idron 4 Av. de Beaumont Idron

