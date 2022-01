Exposition de peintures Hôtel du département Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Du 7 au 25 février 2022 du lundi au vendredi de 8h à 17h30 Hall de l’Hôtel du Département du Loiret » Les œuvres sont souvent le reflet de la vision du monde réel et/ou imaginaire dans lequel vivent les personnes, dans lequel nous vivons. C’est pourquoi, nous proposons une interactivité avec les visiteurs sous la forme d’un carnet les invitant à déambuler, lire leurs histoires, faire un pas vers leur vision du monde et leur transmettre à leur tour ce qu’ils voient, ressentent, ce qu’ils souhaitent dire, leur dire » _L’APHL_

Entrée gratuite – Pass sanitaire et masque obligatoires

Exposition de peintures réalisées par des personnes accompagnées par l’association de l’Accompagnement des Personnes en situation d’Handicap du Loiret (APHL). Hôtel du département 15 rue Eugène Vignat Orléans Loiret

