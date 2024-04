Exposition de peintures, gravures et dessins « Il avait cru rêver, ce qui était vrai. » Galerie du Collectif 73 Caen, vendredi 29 mars 2024.

Vendredi

Maxence Dury Gherrak, artiste plasticien est actuellement en résidence au Labo des Arts.

Il pratique la sculpture, la peinture, ainsi que la gravure et le dessins.

Ses inspirations sont la littérature de la Beat Génération, la peinture ancienne chinoise, ainsi que des mouvements de la contre culture qu’il soit ancien ou moderne comme l’Ecole de Barbizon ou le mouvements hippie des années 60.

Son travail s’intéresse aux paysages naturelles et urbain en rapport avec le contexte écologique de notre ère. Le but de son travail est de recréer des paysages abstraits. Il n’y a plus de rapport de perspective, d’échelle, de couleurs. L’artiste a pour finalité de déceler tous les bruissements du monde, de révéler l’infini qui vibre devant nous et de se poser la question de ce qu’il se trouve derrière l’horizon.

Suite à l’invitation du Collectif 73, Maxence Dury Gherrak y présentera une série de ses nouvelles peintures, gravures et dessin réalisé sur la période 2020 -2024.

Permanences le jeudi de 14h à 18h à la Galerie du Collectif 73, 73 rue des boutiques, 14000 Caen.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29

fin : 2024-05-02

Galerie du Collectif 73 73 rue des boutiques

Caen 14000 Calvados Normandie mdurygherrak@gmail.com

