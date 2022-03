Exposition de peintures Granville Granville Catégories d’évènement: Granville

Manche

Exposition de peintures Granville, 26 avril 2022, Granville. Exposition de peintures Les Jardins du Roc 12 place d’arme Haute ville Granville

2022-04-26 10:00:00 – 2022-05-08 13:00:00 Les Jardins du Roc 12 place d’arme Haute ville

Granville Manche Exposition de peintures

“Des cartes à la mer”

Une carte marine chargée d’embruns, toute froissée par le temps et le soleil, qui devient une planche à dessin pour un voyage en couleur.

Chaque tableau est un voyage en mer.

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

