Exposition de peintures Grange aux dîmes, cambremer Cambremer

Exposition de peintures Sur le thème des animaux et des marines. 23 – 28 avril Grange aux dîmes, cambremer gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-23T10:00:00+02:00 – 2024-04-23T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-28T10:00:00+02:00 – 2024-04-28T18:00:00+02:00

Sylvette le Goff et Carole Leprevost, artistes-peintres de Dives-sur-Mer seront présentes dans la grange aux dîmes de Cambremer du 23 au 28 avril de 10 à 18 h. Abordant toutes les deux le thème des animaux et des marines, chacune y apporte sa touche particulière et bien connue dans la région. Celle-ci est d’ailleurs leur source d’inspiration tant en ce qui concerne les paysages que les animaux. On retrouve à travers leurs œuvres les ambiances de bords de mer ou de la campagne. La grange aux dîmes, lieu très fréquenté des amateurs d’art, est un endroit sympathique pour découvrir le travail des artistes. Ce dernier est particulièrement bien mis en valeur par la convivialité des lieux.

C’est avec plaisir que Sylvette le Goff et Carole Leprevost vous recevront pour partager avec elles leur passion. Elles vous souhaitent la bienvenue, en attendant de vous rencontrer.

Entrée libre.

Oeuvres à la vente.

Grange aux dîmes, cambremer cambremer Cambremer 14340 Cambremer Calvados Normandie

Carole Leprevost