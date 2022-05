Exposition de peintures Gisèle Ceccarelli, 21 mai 2022, .

Exposition de peintures Gisèle Ceccarelli

2022-05-21 – 2022-05-22

Rendez-vous le samedi 21, dimanche 22, samedi 28 et dimanche 29 mai pour l’exposition de peintures Gisèle Ceccarelli au Pôle culturel – La Chapelle, de 11h à 18h à Saint-Gobain.

Le travail de Gisèle Ceccarelli est instinctif. Les aléas du hasard peuvent survenir et donner une nouvelle orientation à une composition nouvelle. Toutes les sensations sont libérées au long de la création de l’œuvre ; l’artiste se trouve alors dans une bulle d’équilibre où les yeux, la main et la toile sont liées pour ne faire qu’un et créer une œuvre inspirée.

Informations au 03 23 52 80 01

EXPOSITION POLE CULTUREL SAINT GOBAIN

