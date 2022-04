Exposition de peintures – GILGOGUÉ, 18 juillet 2022, .

Exposition de peintures – GILGOGUÉ

2022-07-18 – 2022-07-31

Le plus significatif de son œuvre utilise comme support des affiches arrachées sur les murs des villes. En surface, le travail est peint à l’acrylique et à la gouache. Moqueur, insolent, transgresseur, Gilgogué traite aussi bien les thèmes éternels que les sujets les plus triviaux de l’actualité. Mais, toujours, en contrepoint, transparait une grande tendresse.

GILGOGUÉ, de son vrai nom Gilles GOGUET, est né en 1947 à Cabourg.

Église Notre-Dame. Entrée libre.

