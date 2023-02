EXPOSITION DE PEINTURES – GENEVIEVE RISSER, 28 février 2023, Tourbes .

8 place de l’église Tourbes Hérault

2023-02-28 08:00:00 08:00:00 – 2023-03-31 12:30:00 12:30:00

Tourbes

Hérault

Exposition de peintures par Geneviève Risser, peintre autodidacte.

Elle fut l’initiatrice de l’Association Arts et Couleurs à Sussargues en 1993 et de l’association Lavis en couleurs 30 depuis juin 2010. Elle anime avec passion des cours pour adultes et enfants qui se déroulent en toute convivialité !

Elle partage et transmet sa passion de la peinture des plus jeunes aux plus âgés, en respectant la personnalité de chacun.

Diverses techniques sont présentées lors de cette exposition : aquarelles, pastels, huiles et acryliques.

+33 4 67 94 43 92 http://www.lavisencouleurs.com/index.html

