EXPOSITION DE PEINTURES : EXPRESSIONS EN COULEURS

2021-09-24 – 2021-11-04 GALERIE MUNICIPALE

Rieux-Volvestre

Présentation de l’exposition par l’artiste, elle-même :

“Pour me rendre lisible, j’aimerais jouer à un jeu avec vous. Le jeu de l’imagination.

Imaginez-vous être un réalisateur un peu fou, un peu flou. Un réalisateur qui a une envie de spectacle mais qui n’a aucune idée de quelle forme lui donner.

Vous avez seulement une brève intuition : il faut suivre votre inspiration. L’écouter, la modeler, la sculpter au fur et à mesure. Pas à pas.

Touche après touche. Et surtout vous savez que ce spectacle ne serait rien sans le talent de l’acteur/trice que vous allez sélectionner aujourd’hui. Quand il/elle se présente face à vous, vous savez que c’est la bonne personne. Alors vous vous mettez à lui écrire un rôle sur mesure pour transformer votre intuition en un numéro inouï.

Seulement, vous choisissez un protagoniste capricieux qui ne cesse de donner son opinion. Même si cela est perturbant, vous vous rendez cependant compte que ses propositions sont pertinentes. Vous décidez donc d’adapter, de modifier, de tordre vos premières idées pour emprunter un autre chemin. C’est ce cheminement vers l’inconnu que j’arpente en peinture. Mes personnages donnent ouvertement leurs avis et mes toiles évoluent, changent et grandissent.

“Léa, je veux les cheveux plus courts !”

“Léa, tu ne trouves pas que j’ai un air un peu triste ?”

“Léa, si tu me laisses ce nez, que vont dire de moi nos visiteurs ?”

C’est ainsi que le dialogue s’instaure. Un dialogue qui prend racine dans l’imprévu. Je ne sais jamais ce à quoi ma toile ressemblera lorsque je donne le premier coup de pinceau.

J’oscille entre la maîtrise et l’improvisation jusqu’au moment où l’équilibre me semble atteint. C’est le résultat de ces longues discussions avec la peinture que je vous présente aujourd’hui. Ainsi, j’associe l’acrylique, le pastel gras, la craie, l’encre de Chine, le posca et le collage dans un joyeux ballet coloré. C’est avec curiosité que j’attends vos retours,

vos ressentis ou vos interrogations sur mon travail. Je vous invite à travers cette exposition à découvrir mon art où la figuration et l’abstraction s’entrelacent pour transcrire plastiquement ma sensibilité. ”

Pour connaître l’actualité de Léa Stauder : Instagram :@missive.immersive ~ Facebook : Illu.lea

La galerie municipale accueille une nouvelle exposition de peintures : “Expressions en couleurs” de Léa Stauder

bibliotheque@mairie-rieux-volvestre.fr +33 5 61 98 42 00 http://www.mairie-rieux-volvestre.fr/fr/culture-sports-loisirs/galerie-municipale/exposition-septembre-octobre.html

Léa Stauder

