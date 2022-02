Exposition de peintures et sculptures Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Exposition de peintures et sculptures Saint-Paul-Trois-Châteaux, 15 décembre 2022, Saint-Paul-Trois-Châteaux. Exposition de peintures et sculptures Rue de la République Maison de la Truffe et du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux

2022-12-15 09:30:00 09:30:00 – 2022-02-27 18:00:00 18:00:00 Rue de la République Maison de la Truffe et du Tricastin

Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme Saint-Paul-Trois-Châteaux Exposition de peintures et sculptures d’artistes de la région : M. Garin, A. Vindevogel, Y. Arnaud, M. Garnero-Caporale, R. Bouchez contact@maisondelatruffe.com +33 4 75 96 61 29 Rue de la République Maison de la Truffe et du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux

dernière mise à jour : 2022-02-19 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Paul-Trois-Châteaux Autres Lieu Saint-Paul-Trois-Châteaux Adresse Rue de la République Maison de la Truffe et du Tricastin Ville Saint-Paul-Trois-Châteaux lieuville Rue de la République Maison de la Truffe et du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux Departement Drôme

Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-paul-trois-chateaux/

Exposition de peintures et sculptures Saint-Paul-Trois-Châteaux 2022-12-15 was last modified: by Exposition de peintures et sculptures Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux 15 décembre 2022 Drôme Saint-Paul-Trois-Châteaux

Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme