Exposition de peintures et sculptures Le Bugue Le Bugue Catégories d’évènement: Dordogne

Le Bugue

Exposition de peintures et sculptures Le Bugue, 19 août 2022, Le Bugue. Exposition de peintures et sculptures

Médiathèque Gérard Fayolle Salle Jean ORIEUX Le Bugue Dordogne Salle Jean ORIEUX Médiathèque Gérard Fayolle

2022-08-19 – 2022-08-28

Salle Jean ORIEUX Médiathèque Gérard Fayolle

Le Bugue

Dordogne Vernissage le 19 août à 18h30

Exposition organisée par Sylvie Roux Accès libre Vernissage le 19 août à 18h30

Exposition organisée par Sylvie Roux. Accès libre Vernissage le 19 août à 18h30

Exposition organisée par Sylvie Roux Accès libre ©Le Bugue

Salle Jean ORIEUX Médiathèque Gérard Fayolle Le Bugue

dernière mise à jour : 2022-07-12 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Le Bugue Autres Lieu Le Bugue Adresse Le Bugue Dordogne Salle Jean ORIEUX Médiathèque Gérard Fayolle Ville Le Bugue lieuville Salle Jean ORIEUX Médiathèque Gérard Fayolle Le Bugue Departement Dordogne

Le Bugue Le Bugue Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-bugue/

Exposition de peintures et sculptures Le Bugue 2022-08-19 was last modified: by Exposition de peintures et sculptures Le Bugue Le Bugue 19 août 2022 Médiathèque Gérard Fayolle Salle Jean ORIEUX Le Bugue Dordogne

Le Bugue Dordogne