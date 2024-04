Exposition de peintures et sculptures et papier: la part du rêve Rue Maréchal Foch Pornic, vendredi 19 juillet 2024.

Une exposition de l’artiste Georgeta Cordier.

« Entre figuration et abstraction lyrique, je mobilise mon langage pictural pour traduire mes sensations et émotions que j’éprouve devant la vie et la beauté de la nature.

Ma source d’inspiration : le paysage de bord de mer, la rencontre entre terre, mer et ciel en perpétuelle dynamique, l’énergie et la force du vent, les changements de la lumière ….

La part du rêve se veut la suite de mes expositions précédentes : Rivages , Horizons , Réalité magique , La nature corps et âme . Le cheminement continue ! »

Georgeta Cordier, artiste peintre et sculpteur se distingue par l’identité artistique de ses créations servies par un long parcours qui l’a conduit de sa Roumanie natale à New York où elle a pu enfin se réaliser comme cinéaste avant de venir s’installer en France en 1989 où elle s’est forgée une incontestable personnalité picturale.

Peinture à l’huile sur toile, sur motif ou en atelier, croquis de nu à l’encre de couleur avec model vivant, carnets de voyage, sculpture de nu en terre cuite sont ses moyens d’expression.

Ses nus et ses paysages capturés en plein essor, bouleversants de vie qu’ils sont, grâce à la conquête de la nature par une artiste entreprenante, observatrice de la magie des éléments restitués en larges flots de couleurs.

Cette avidité n’est pourtant qu’amour et sensibilité, et ces masses, ces lumières, Georgetta Cordier les métamorphose en séduction avec une réelle maestria, en élans limpides et expressifs, et si son geste s’exalte, c’est toujours avec la conviction d’en dégager plus encore la vitalité et l’harmonie. Leurs courbes sinueuses, généreuses, aux modelés puissants et aux nuances transparentes suivent le rythme et la passion de cette artiste.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-19 10:30:00

fin : 2024-07-19 12:30:00

Rue Maréchal Foch Chapelle de l’Hôpital

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire

