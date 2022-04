Exposition de peintures et sculptures d’Alice Béatrice Lafitte-Irigaray Bidart, 14 juin 2022, Bidart.

Exposition de peintures et sculptures d’Alice Béatrice Lafitte-Irigaray Place Atchoarena Galerie Pili Tafernaberry Bidart

2022-06-14 – 2022-06-26 Place Atchoarena Galerie Pili Tafernaberry

Bidart Pyrénées-Atlantiques

L’artiste parle de ses influences basques et landaises à travers de ses tableaux sur métal. Elle nous présente aussi ses créations de street art basque et ses sculptures.

Au travers de ses oeuvres, elle nous fait partager sa fascination pour la lumière et pour le rôle des couleurs claires dans le jeu d’ombre ainsi que son obsession pour la transparence et la place de la matière dans le tableau…

