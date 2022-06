EXPOSITION DE PEINTURES ET SCULPTURES AU POINT INFORMATION TOURISME Pontmain Pontmain Catégories d’évènement: Mayenne

2022-07-08 – 2022-08-28

Mayenne Pontmain Cet été, l’Association Art’Bo de Lesbois vous fait découvrir le travail de quatre de ses artistes amateurs au Point Information Tourisme de Pontmain. Peintres et sculpteurs, Nicole BLIN, Annie CHARDRON, Annick FOUILLEUL et Marc KLEIN vous emmènent dans leur univers propre à chacun. De belles découvertes à admirer tout l’été.

Entrée libre. Horaires : mercredi au samedi (et jours fériés) 10h30-12h30/14h-17h

dimanche 10h – 12h30/14h-17h

