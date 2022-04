Exposition de peintures et sculptures, 21 avril 2022, .

Exposition de peintures et sculptures

2022-04-21 – 2022-04-27

Venez admirer les peintures de Bazoche (Remy Leclerc) et de Joa Astier (Joëlle Astier) et les sculptures de Firmin Sanou dans les salles de la Maison Louis David située dans le centre ville et arborée d’un joli parc et jardin. Entrée libre (horaires à la discrétion des artistes). Pour bien vous recevoir : Mesures sanitaires en vigueur.

Rémy Leclerc

