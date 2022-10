Exposition de peintures et sculpture

2022-11-19 10:00:00 – 2022-11-20 18:00:00 2 peintres : Julien Pelletier et Françis Demont

4 sculpteurs : Michel Boutillon, Mireille Bourdier, Françoise Devillieres, Dominique Petitfils et l’art floral de Cghantal Billot Pour la 5ème édition l’atelier créa déco propose une exposition de peintures et sculptures où vous pourrez rencontrer les artistes de l’atelier ainsi que ceux de la région. Peintres et sculpteurs ont plaisir de vous faire découvrir leur travail et vous transmettre leur passion. Asso créa déco Levet dernière mise à jour : 2022-10-22 par

