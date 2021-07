Ornans Ornans Doubs, Ornans Exposition de peintures et porcelaines Ornans Ornans Catégories d’évènement: Doubs

Ornans

Exposition de peintures et porcelaines Ornans, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Ornans. Exposition de peintures et porcelaines 2021-07-19 10:00:00 – 2021-07-25 18:30:00 Place Saint-Vernier Caveau des arts

Ornans Doubs Par Chantal Boudier et Roswitha Parrenin. Exposition de peintures (aquarelles) et de porcelaines.

Entrée libre. dernière mise à jour : 2021-07-01 par

