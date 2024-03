Exposition de peintures et Photographies nommée « Scènes urbaines » Office de Tourisme de La Ciotat La Ciotat, mardi 9 avril 2024.

L’Office de tourisme de La Ciotat est ravi d’avoir renouveler sa collaboration avec l’Association d’artistes Sirènes pour l’année 2024. Nous vous proposons une nouvelle exposition de tableaux et photographies nommée « Scènes urbaines ».

Elle aura lieu du 09 au 20 avril 2024 du lundi au samedi

De 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.



Le vernissage aura lieu le samedi 13 avril 2024 de 10h30 à 12h30 en présence des artistes.



Olena KLIMENKO

La Capteuse d’M

Nadia PARET

Valérie PRYBYLEK

Yurii RUZHYTSKYI



Les rendez-vous des Sirènes à l’Office du Tourisme

» Scènes urbaines «

-Si vous souhaitez acquérir une œuvre de l’exposition

merci de contacter directement les artistes

Tout amateur d’art reconnaîtra que les paysages urbains

sont une partie importante de la scène artistique.

Dans un monde en perpétuelle mutation, toujours plus

vastes, les villes offrent de quoi aiguiser la vision et le

regard des artistes !

Les artistes Sirènes exposés jusqu’au 20 Avril, proposent

ici-au travers de leurs différentes techniques et avec toute

leur sensibilité leurs approches artistiques des scènes de

vie ou des paysages urbains.

Dans leurs œuvres, se dégage souvent les ressorts d’une

perception poétique de la ville. Les identifier offre des

pistes de recherche dont les projets d’urbanisme ou

d’architecture pourraient s’emparer.

Leurs créations ne font que nous interpeller…

« Les villes, comme les rêves, sont faites de désirs et de peurs, même si le fil

de leur discours est secret, si leurs règles sont absurdes, si leurs perspectives.



Valérie PRYBYLEK

valaquarelle@gmail.com

06 20 30 53 86



Valérie PRYBYLEK peint depuis 15 ans par passion puis c’est

devenu pour elle un besoin impérieux au point de quitter son

travail pour avoir du temps à y consacrer. Elle s’est inscrite

3 ans aux Beaux-arts, a effectué des stages avec des artistes

internationaux, travaillé son dessin en atelier de modèle vivants.

Elle a donné des cours de dessin et d’aquarelle à La Ciotat (13)

et à St Cyr/Mer (83) .

Aujourd’hui, elle se consacre à un travail d’exploration de

l’aquarelle avec l’usage d’encres, de nouveaux pigments et

la recherche de nouveaux sujets. Entre émotion et sensibilité

» L’aquarelle, cette technique avec l’eau et la fusion des pigments sur mon papier,

correspond à ma sensibilité. Elle m’aide à retranscrire la qualité de lumière de ma région,

la transparence, le contre-jour. Je peins sur le motif car j’y puise une émotion intacte qui

anime ma création, ensuite les croquis et les photos m’aident à enrichir mon sujet pour le

retravailler en atelier « .

Scènes urbaines

Pour le thème de cette exposition, j’ai dessiné et aquarellé mes coups de cœur des

endroits que j’ai vu au cours de mes voyages et qui m’ont inspiré…



Nadia PARET GARCIA

nadiajackygarcia@gmail.com

06 35 55 69 75



Autodidacte, Nadia Paret est venue à la peinture par hasard,

il y a dix ans. Ciotadenne d’adoption et investie dans le

bénévolat, la peinture lui permet d’être dans une bulle

autorisant détente, liberté et confiance en soi.

Sa peinture aborde des thèmes variés de façon très instinctive

et exprime la joie ressentie lorsque le tableau prend vie dans

la transe du geste pictural.

Scènes urbaines

Pour le thème de cette exposition, je souhaite montrer des formes d’art différents

auxquels on ne prête pas toujours attention mais qui peuvent réserver de belles surprises,

des scènes de vie, l’art sur les murs, l’abstrait…



La Capteuse d’M

capteusedemotions@gmail.com

06 16 14 77 15



La Ciotat est le terrain de jeu de l’artiste La Capteuse d’émotion,

lui offrant ses multiples facettes, et des complices de passage

dans son viseur, n’attendant que l’ordre d’un clic pour capturer

l’instant. Elle butine ça et là, d’émotions en émotions…

Capter des images est sa façon d’aimer la vie et ses émotions.

Elle la regarde au travers l’objectif et en saisit l’essence

des sens, art en vue et œil en partage.

Sa prédilection le Noir et Blanc et le Clair-Obscur.

Pour elle, « Photographier c’est mettre sur la même ligne de mire

la tête, l’œil et le cœur. » Henri Cartier-Bresson

Scènes urbaines

Parce que la rue est mon inspiration, j’ai choisi de la montrer en noir et blanc

uniquement. Humaniste, ces clichés sont la vie, les acteurs du film qui se déroule sous

mes yeux et des photos que je capte. Un œil posé, sur des Instants de rue. Fugaces.

Éternels maintenant



Olena KLIMENKO



klimenko.artist@gmail.com

07 65 75 41 01



Née à Kiev, Olena a fait des études à l’Institut de l’industrie

légère de Kiev avec une spécialisation en création de mode.

Elle commence à peindre en 2015 et expose d’abord en

Grande-Bretagne avant de rejoindre Paris puis le Sud de la

France en participant notamment à la « Huitième Biennale

d’Aquarelle » à St Cyr/mer en 2023.

Dans son travail, elle utilise divers matériaux, même aussi

inattendus que les journaux ou les emballages carton pour

créer des œuvres et un style unique. Elle utilise également différents

mediums l’huile, l’acrylique, les crayons, l’aquarelle …Ce dernier, de l’aveu d’Olena,

reste son medium de prédilection.

Scènes urbaines

Les peintures que j’expose ici montrent le rythme de la vie moderne d’une personne

moderne.



L’association Sirènes



Sirènes, association loi 1901, rassemble et fédère depuis 2017

des peintres, sculpteurs, dessinateurs, photographes, graveurs,

céramistes, artisans d’arts de La Ciotat et alentours. Sirènes a

pour ambition d’animer de façon permanente un collectif

d’artistes initiateur d’idées et de projets.

Sirènes s’investit pour que l’art vienne à la rencontre de la

population et soit accessible à tous, à l’école comme en

entreprise, dans la rue comme dans les lieux dédiés.

Sirènes se mobilise pour organiser des manifestations et des

actions permettant aux artistes de l’association, aux autres artistes, de La Ciotat et d’ailleurs d’exposer leurs œuvres.

Les rendez-vous des Sirènes à l’Office de

tourisme Sirènes et l’Office de tourisme de La Ciotat ont noué depuis le mois de septembre 2021 un partenariat pour faire connaître à la population les artistes de La Ciotat et alentours. Ce sont quatre rendez-vous dans l’année qui permettront à chaque fois de présenter quatre artistes dans les locaux de l’Office de tourisme.



Contact Sirènes



Dov Bellity, président, 06 60 16 01 00

contact@sirenes-la-ciotat.fr

www.sirenes-la-ciotat.fr

www.facebook.com/ArtistesSirenesLaCiotat

@artistessirenes .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09

fin : 2024-04-20

Office de Tourisme de La Ciotat Boulevard Anatole France

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur bienvenue@destinationlaciotat.com

