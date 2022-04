Exposition de peintures et photographies Blainville-sur-Mer Blainville-sur-Mer Catégories d’évènement: Blainville-sur-Mer

2022-05-05 – 2022-05-27

L'art s'invite à la mairie de Blainville-sur-Mer avec les œuvres de Florence et Noël Groult. Acryliques, pastels, aquarelles et photographies de Blainville-sur-Mer. Entrée libre sur les horaires de la mairie.

