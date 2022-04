Exposition de peintures et dessins Andernos-les-Bains, 28 avril 2022, Andernos-les-Bains.

Exposition de peintures et dessins Maison Louis David 14 Avenue Pasteur Andernos-les-Bains

2022-04-28 – 2022-05-04 Maison Louis David 14 Avenue Pasteur

Andernos-les-Bains Gironde

Venez admirer les peintures et dessins de Bruno Marchais et Albane Ployart dans les salles Sarah Bernhardt et Pierre Loti et les peintures de Dominique Le Maguer dans la salle Toulouse Lautrec de la Maison Louis David, arboré d’un joli jardin au centre ville.

Entrée libre.

Albane Ployart

