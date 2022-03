EXPOSITION DE PEINTURES ET DE SCULPTURES Palavas-les-Flots, 28 avril 2022, Palavas-les-Flots.

EXPOSITION DE PEINTURES ET DE SCULPTURES Palavas-les-Flots

2022-04-28 – 2022-05-04

Palavas-les-Flots Hérault

11h – 20h

Exposition de Danie BERTRAND, Jean-Pierre LEBERT et Bernard Ollagnon

Galerie Gustave Courbet

Entrée libre

jp-lebert@orange.fr

Danie BERTRAND

Née à Reims, travaille chez elle à la Grande Motte. Après une vie bien remplie, Danie B s’abonne à la peinture depuis 1998. Utilise abondamment l’acrylique, des plus doux au plus francs, peinture abstraite (ou presque) Remercie tous ses amis peintres et tous ceux qui l’ont toujours encouragés dans cette spirale de couleurs.

Jean-Pierre LEBERT

Démarche artistique

Je peins des paysages de la région et essentiellement les marais, la mer et la garrigue. J’utilise le couteau et une palette de couleurs limitées. Simplifier ma peinture pour la rendre plus lisible et offrir de l’émotion et de l’évasion.

Le collectif de l’atelier Laurent Blandin :

« Jean-Pierre Lebert est un peintre de l’émotion qui joue sur les couleurs. Il transcende les valeurs de la nature tout en maniant une écriture picturale à la frontière de l’abstraction et du figuratif ».

Mail : Jp-lebert@orange.fr

Site internet : jp-lebert.fr

Récompenses :

Jean-Pierre Lebert a reçu

1ier prix peinture au salon des Peintres et Sculpteurs de Pignan

1ier prix au concours « les cimaises » à Palavas en 2020

Prix du Public au Salon des Artistes Peintres de Pignan en 2016

1ier prix au Printemps des Peintres de Juvignac en 2014

1ier prix au Printemps des Peintres de Juvignac en 2013

2ème prix au salon virtuel de Printemps de Port Camargue en 2020

2ième prix de la Ville de Montarnaud en 2019

2ème prix au salon de Noël de Caux en 2017

Mention spéciale aux Salon des Artistes de Thau en 2016

Mention spéciale aux Salon des Artistes de Thau en 2015

11h – 20h

Exposition de Danie BERTRAND, Jean-Pierre LEBERT et Bernard Ollagnon

Galerie Gustave Courbet

Entrée libre

jp-lebert@orange.fr +33 6 80 70 10 07

11h – 20h

Exposition de Danie BERTRAND, Jean-Pierre LEBERT et Bernard Ollagnon

Galerie Gustave Courbet

Entrée libre

jp-lebert@orange.fr

Danie BERTRAND

Née à Reims, travaille chez elle à la Grande Motte. Après une vie bien remplie, Danie B s’abonne à la peinture depuis 1998. Utilise abondamment l’acrylique, des plus doux au plus francs, peinture abstraite (ou presque) Remercie tous ses amis peintres et tous ceux qui l’ont toujours encouragés dans cette spirale de couleurs.

Jean-Pierre LEBERT

Démarche artistique

Je peins des paysages de la région et essentiellement les marais, la mer et la garrigue. J’utilise le couteau et une palette de couleurs limitées. Simplifier ma peinture pour la rendre plus lisible et offrir de l’émotion et de l’évasion.

Le collectif de l’atelier Laurent Blandin :

« Jean-Pierre Lebert est un peintre de l’émotion qui joue sur les couleurs. Il transcende les valeurs de la nature tout en maniant une écriture picturale à la frontière de l’abstraction et du figuratif ».

Mail : Jp-lebert@orange.fr

Site internet : jp-lebert.fr

Récompenses :

Jean-Pierre Lebert a reçu

1ier prix peinture au salon des Peintres et Sculpteurs de Pignan

1ier prix au concours « les cimaises » à Palavas en 2020

Prix du Public au Salon des Artistes Peintres de Pignan en 2016

1ier prix au Printemps des Peintres de Juvignac en 2014

1ier prix au Printemps des Peintres de Juvignac en 2013

2ème prix au salon virtuel de Printemps de Port Camargue en 2020

2ième prix de la Ville de Montarnaud en 2019

2ème prix au salon de Noël de Caux en 2017

Mention spéciale aux Salon des Artistes de Thau en 2016

Mention spéciale aux Salon des Artistes de Thau en 2015

Palavas-les-Flots

dernière mise à jour : 2022-03-25 par