du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin de chez Chiron

Exposition de cyanotypes de Séverine KOHOUT à partir d’éléments végétaux prélevés dans le jardin. Sculptures en métaux soudés, oxydés, patinés d’Emmanuel de COCKBORNE.

Entrée libre

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

