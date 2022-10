Exposition de peintures et de sculptures Arbres et Racines La Ciotat La Ciotat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Bouches-du-Rhne La Ciotat L’association d’artistes de La Ciotat et alentours rassemble et fédère des peintres, sculpteurs, dessinateurs, photographes, graveurs, artistes et artisans d’art Sirènes agit pour que l’art soit au plus près de chacun.



L’exposition Arbres et Racines rassemblera des œuvres réalisées par les artistes Dominique Chauvet, Thierry Gandour, Moune, Patricia Seraidarian et Lucile Soundarya. Pour les artistes de Sirènes, l’art est la nourriture de l’âme.

