Exposition de peintures et de sculptures à Pauillac Maison du Tourisme et du Vin Pauillac, vendredi 12 avril 2024.

Exposition de peintures et de sculptures à Pauillac Maison du Tourisme et du Vin Pauillac Gironde

Dans le cadre des rencontres estuariennes, le Conservatoire de l’Estuaire de la Gironde présente une exposition d’artistes « estuariens » l’artiste-peintre David de Souza et les artistes-sculpteurs de l’association « Sculpter la Pierre au Mugron ».

Les oeuvres seront présentées aux jours et heures d’ouverture de la Maison du Tourisme et du Vin.

Le vernissage aura lieu le jeudi 25 avril à 19h. Il est ouvert au public gratuitement. 0 0 EUR.

Début : 2024-04-12

fin : 2024-06-05

Maison du Tourisme et du Vin La Verrerie

Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@medocvignoble.com

