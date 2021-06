Floressas Floressas Floressas, Lot Exposition de Peintures et de Photographies Floressas Floressas Catégories d’évènement: Floressas

Lot

Exposition de Peintures et de Photographies
2021-07-10 09:00:00 – 2021-07-11 18:00:00
Floressas Lot

Exposeront des artistes de Floressas et des alentours. Chacun d'entre eux choisira sa ligne conductrice.

