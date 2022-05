Exposition de Peintures et d’Art Textile Gourdon Gourdon Catégories d’évènement: Gourdon

Gourdon Lot Amoureux de son terroir, Maurice Demilly nous présente des marines avec des ciels de caractère, des falaises fouettées par le vent, des embruns qui cinglent notre visage. Il trace le chemin de la beauté, joue avec les ombres et les filets de lumière.

Chez lui c’est la vie, l’empathie, l’amitié et cela se retrouve dans ses toiles. Le terme “natures mortes” est si dépressif qu’il se refuse de l’employer et lui préfère “conversations silencieuses” Il nous impose son émotion poétique devant la beauté qu’il a entrevue dans ces objets et leurs assemblages” proposée par l’Association ”ANIM et vous en Quercy-Bouriane”

