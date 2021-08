Île-Molène Île-Molène Finistère, Île-Molène Exposition de peintures et aquarelles Île-Molène Île-Molène Catégories d’évènement: Finistère

Île-Molène

Exposition de peintures et aquarelles Île-Molène, 28 août 2021, Île-Molène. Exposition de peintures et aquarelles 2021-08-28 – 2021-09-12 Salle communale Centre bourg

Île-Molène Finistère Île-Molène Exposition proposée par M. Yvon LE COUSSE : “La Mer, l’Île Molène” +33 2 98 07 39 05 Exposition proposée par M. Yvon LE COUSSE : “La Mer, l’Île Molène” dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Île-Molène Autres Lieu Île-Molène Adresse Salle communale Centre bourg Ville Île-Molène lieuville 48.3975#-4.95695