Ansouis Vaucluse Ansouis Présentation de peintures à l’huile et d’aquarelles portant sur les paysages familiers de la Provence et du Sud de la France… jeanxaviercombe@gmail.com +33 6 68 14 16 15 http://jeanxaviercombe.fr/ Salles du Presbytère, place de l’église 44 Domaine de Freiresque Ansouis

