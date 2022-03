Exposition de peintures “Energies” de Sandrine Aléhaux Blaye Blaye Catégories d’évènement: Blaye

Blaye Gironde Blaye Dans le cadre de la Journée Internationale du Droit des Femmes, Sandrine Aléhaux expose ses oeuvres dans la salle du Couvent des Minimes.

Le vernissage aura lieu le vendredi 11 mars à 18h30.

