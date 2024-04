Exposition de peintures en l’honneur de James Crawley Salle d’exposition Les Moutiers-en-Retz, mercredi 29 mai 2024.

L’âme des horizons, immortalisée en aquarelles une exposition de peintures de feu James Crawley aux Moutiers-en-Retz.

L’exposition rend hommage à James Crawley, artiste d’origine anglaise résidant en France. Madame Marie-Josèphe Chauvet, son épouse, souhaite par le biais d’une dernière exposition des œuvres de son mari, lui rendre hommage.

Ses œuvres, principalement réalisées à l’aquarelle traditionnelle, captivent les paysages marins, les bateaux du littoral du Pays de Retz, et même Venise. Les portraits de personnes et d’animaux sont également abordés avec sensibilité au pastel, crayon sépia et crayon graphite soluble.

James Crawley a exposé au Grand Palais à Paris et a été récompensé lors de salons internationaux, dont le Salon International de Bruges.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-29 10:00:00

fin : 2024-05-29 13:00:00

Salle d’exposition 13 place de l’Eglise Madame

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire accueil@mairie-lesmoutiersenretz.fr

